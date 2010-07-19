Москва збирається організувати життя севастопольців

Влада Москви і Севастополя співпрацюватимуть у питанні організації міського життя севастопольців, сказав мер російської столиці Юрій ЛУЖКОВ на прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН у РФ.

ЛУЖКОВ зазначив, що коли Севастополем керував Сергій КУНІЦИН, то владі Москви насилу доводилося утримувати співпрацю з цим містом, хоча севастопольська міська рада була налаштована рішуче на продовження і розвиток контактів із столицею РФ.

«Сьогодні ситуація абсолютно змінилася - сьогодні ми знову маємо дуже серйозний рівень взаємодії з представницькою і виконавчою владою міста Севастополя. У нас є дуже серйозні господарські домовленості з організації і забезпечення міського життя (Севастополя)», - сказав він.

ЛУЖКОВ додав, що йдеться про питання міського господарства, забезпечення водою, а також питання культурної взаємодії.

«Є різні інші моменти, які навіть важко перерахувати, тому що їх дуже багато», - сказав мер Москви.

Він повідомив, що після зміни влади в Україні провів зустріч з керівництвом міста. Нова влада України, на думку ЛУЖКОВА, по-іншому ставиться як до питання відносин із Росією, так і відносин Севастополя з Москвою.

«Ми будемо використовувати нові можливості на всі сто», - сказав він.