Москва продовжить шефство над кораблями Чорноморського флоту
Хоча зараз опіка не так потрібна
Мерія Москви продовжить шефство над кораблями Чорноморського флоту Росії.
«Ми допомагали шефствувати практично по всіх кораблях Чорноморського флоту, нашої префектури, багато московських підприємств здійснювали і продовжують здійснювати шефство над кораблями», - сказав мер Москви Юрій ЛУЖКОВ на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.
Водночас він відзначив, що, завдяки зміні політики керівництва Росії щодо ВМС і ЧФ РФ, така регіональна опіка не потрібна, як це було на початку 90-х років.
Разом з тим, на думку ЛУЖКОВА, моряки Чорноморського флоту РФ мають відчувати турботу держави і регіонів у різних напрямах.
«Шефство продовжуватиметься», - підкреслив мер.
Він додав, що Російська держава сама у змозі підтримувати потенціал флоту щодо матеріально-технічної частини. За словами мера Москви, на початку 90-х років керівництво Росії кинуло ЧФ РФ напризволяще.
ЛУЖКОВ заявив, що завдяки москвичам і жителям інших регіонів Росії вдалося запобігти процесу, який міг би «обнулити» Чорноморський флот.