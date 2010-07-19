Росіянин затримав літак із Сімферополя до Москви
У багажі - "бомба"
Літак із Сімферополя до Москви вилетів у понеділок майже на годину пізніше через хибне повідомлення громадянина Росії про бомбу в нього в багажі, повідомив УНІАН телефоном співробітник кримської міліції.
Працівники аеропорту побачили на стрічці проходження багажу підозрілий пристрій, що висвітився, й запитали у власника, що це. Росіянин відповів: «Бомба».
Повідомлення про нібито виявлений вибуховий пристрій надійшло до чергової частини міліції о 13.50.
До аеропорту викликали вибухотехніків.
«Виявилось, що там знаходився всього лише жорсткий диск», - зазначив співрозмовник агентства.
Чоловіка, 1984 року народження, зняли з рейса.
Співробітники міліції проводять із затриманим росіянином слідчі дії.
Літак вилетів із Криму о 15.01 замість 14.10.