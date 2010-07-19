Росіянин затримав літак із Сімферополя до Москви

Літак із Сімферополя до Москви вилетів у понеділок майже на годину пізніше через хибне повідомлення громадянина Росії про бомбу в нього в багажі, повідомив УНІАН телефоном співробітник кримської міліції.

Працівники аеропорту побачили на стрічці проходження багажу підозрілий пристрій, що висвітився, й запитали у власника, що це. Росіянин відповів: «Бомба».

Повідомлення про нібито виявлений вибуховий пристрій надійшло до чергової частини міліції о 13.50.

До аеропорту викликали вибухотехніків.

«Виявилось, що там знаходився всього лише жорсткий диск», - зазначив співрозмовник агентства.

Чоловіка, 1984 року народження, зняли з рейса.

Співробітники міліції проводять із затриманим росіянином слідчі дії.

Літак вилетів із Криму о 15.01 замість 14.10.