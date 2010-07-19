УНП вимагає землю під храм УПЦ КП в Севастополі

Українська народна партія (УНП) вимагає виділити земельну ділянку для будівництва храму Української православної церкви Київської патріархату (УПЦ КП) у Севастополі з тієї землі, що перебуває на балансі фонду державного майна України.

З такою заявою виступив голова кримської організації партії Олег ФОМУШКІН у відповідь на відмову севастопольської міської ради виділити ділянку для будівництва української церкви, повідомила прес-служба УНП.

Як альтеративний варіант УНП рекомендує міністерству оборони виділити земельну ділянку для храму УПЦ КП в одному з місць базування ВМС України, які "називають центром українського життя" Севастополя.

"Побудова Української православної церкви Київського патріархату у Севастополі має велике значення для більшості українців-місцевих мешканців та значної частини військовослужбовців ВМС України, які вважають себе вірними саме цієї конфесії. Окрім того, в українському флоті військові капелани, які позитивно впливають на весь процес духовного відродження і виховання українських військовослужбовці, є священнослужителями УПЦ КП та УКГЦ", - сказав ФОМУШКІН.