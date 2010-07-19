Курултай пройде у серпні

19:55, 19 липня 2010
Крым
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Перед виборами

Траурний мітинг, присвячений 64-им роковинам депортації кримських татар. Сімферополь, площа Леніна. 18 травняМеджліс кримських татар призначив на 28-29 серпня курултай - національний з`їзд - для обговорення суспільно-політичних питань. Порядок денний засідання поки що не затверджений, повідомила прес-служба меджлісу.

Планується, що серед інших питань делегати курултаю обговорять участь кримських татар у місцевих виборах і проведення міжнародного форуму з питань відновлення прав кримсько-татарського народу, забезпечення його безпеки і гарантій розвитку в Україні.

Меджліс збирається залучити кримськотатарську громадськість до складання списків кандидатів у депутати до місцевих рад і кримського парламенту.

Члени меджлісу сформували робочу групу і доручили їй впродовж місяця представити концепцію, порядок проведення і порядок денний міжнародного форуму. Вони погодилися з тим, що концепція і порядок проведення форуму мають бути винесені на розгляд курултаю.

Порядок денний третьої сесії курултаю V скликання доручено затвердити і оприлюднити президії меджлісу.

Верховна Рада призначила місцеві вибори на 31 жовтня, вони пройдуть за змішаною системою без участі блоків політичних партій. 

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