Німка, росіянин і троє українців травмовані в аварії у Криму

П`ятеро осіб - жителі Німеччини, Росії та України - отримали травми внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів у Криму 19 липня, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

У 22.00 автомобіль «Форд» виїхав на зустрічну смугу і врізався в «ЗАЗ».

Постраждали кримчанка-водій «ЗАЗ» та двоє пасажирів цієї машини - мешканка німецького Золінгена і житель Москви.

Травми також отримали водій і пасажирка «Форда»: батько і донька з Сімферополя.

Усіх шпиталізовано до лікарні.