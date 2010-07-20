Німка, росіянин і троє українців травмовані в аварії у Криму

10:37, 20 липня 2010
Крым
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"Форд" виїхав на зустрічну смугу

П`ятеро осіб - жителі Німеччини, Росії та України - отримали травми внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів у Криму 19 липня, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ. 

У 22.00 автомобіль «Форд» виїхав на зустрічну смугу і врізався в «ЗАЗ». 

Постраждали кримчанка-водій «ЗАЗ» та двоє пасажирів цієї машини - мешканка німецького Золінгена і житель Москви.

Травми також отримали водій і пасажирка «Форда»: батько і донька з Сімферополя. 

Усіх шпиталізовано до лікарні.

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