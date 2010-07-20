Брат і сестра потонули в каналі
Купались без дозволу батьків
Брат з сестрою, 10-ти і 11-ти років, потонули в Північно-кримському каналі, купаючись без дозволу батьків, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався 19 липня в Ленінському районі Криму в непристосованому для відпочинку на воді місці.
Зачепивши мотузок за дерево, діти спускалися у воду. Мотузок порвався, вони почали тонути. Вибратися з каналу брат з сестрою не могли, оскільки його стінки викладено плиткою, пояснили в МНС. Хлопчик, який прийшов з друзями, побіг за дорослими. Вони викликали рятувальників.
Бійці МНС дістали дітей з води. У них були відсутні пульс, дихання, серцебиття.
Дівчинка була мертва.
Рятувальники намагалися надати хлопчику першу медичну допомогу до приїзду медиків. Лікарі «швидкої допомоги» констатували смерть.