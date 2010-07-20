Янукович у серпні проведе нараду щодо розвитку Криму
17:33, 20 липня 2010Крым
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Подробиці у Джарти
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує 3 серпня провести в Криму нараду щодо обговорення концепції стратегічного розвитку автономної республіки, повідомив кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ.
«Найголовніше питання (наради) - наше стратегічне бачення розвитку Автономної республіки Крим... За підтримки президента можливий різкий ривок розвитку АРК. Іншого варіанту немає», - сказав він журналістам у Сімферополі.
ДЖАРТИ не виключив, що під час наради також порушуватиметься питання облаштування депортованих громадян.
ЯНУКОВИЧ у даний час перебуває у відпустці в Криму.
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