Янукович у серпні проведе нараду щодо розвитку Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує 3 серпня провести в Криму нараду щодо обговорення концепції стратегічного розвитку автономної республіки, повідомив кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ.

«Найголовніше питання (наради) - наше стратегічне бачення розвитку Автономної республіки Крим... За підтримки президента можливий різкий ривок розвитку АРК. Іншого варіанту немає», - сказав він журналістам у Сімферополі.

ДЖАРТИ не виключив, що під час наради також порушуватиметься питання облаштування депортованих громадян.

ЯНУКОВИЧ у даний час перебуває у відпустці в Криму.