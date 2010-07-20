250-кілограмовий снаряд знайшли під час будівництва дороги в Севастополі
20:38, 20 липня 2010Крым
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Міг вибухнути у будь-який момент
Співробітники МНС у вівторок знешкодили 250-кілограмовий німецький фугасний артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни, знайдений у Севастополі при будівництві дороги, повідомила прес-служба міського управління відомства.
Боєприпас лежав на двометровій глибині на відстані 150 метрів від зупинки «Перше відділення Золотої Балки».
Його довжина становила 90 см, вага вибухової речовини - 100 кг.
Артснаряд міг вибухнути у будь-який момент, наприклад, від удару екскаватора при відборі землі.
Розліт осколків у разі вибуху становив би один кілометр.
Севастопольські піротехніки знищили боєприпас на полігоні у селі Хмельницьке.
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