250-кілограмовий снаряд знайшли під час будівництва дороги в Севастополі

Співробітники МНС у вівторок знешкодили 250-кілограмовий німецький фугасний артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни, знайдений у Севастополі при будівництві дороги, повідомила прес-служба міського управління відомства.

Боєприпас лежав на двометровій глибині на відстані 150 метрів від зупинки «Перше відділення Золотої Балки».

Його довжина становила 90 см, вага вибухової речовини - 100 кг.

Артснаряд міг вибухнути у будь-який момент, наприклад, від удару екскаватора при відборі землі.

Розліт осколків у разі вибуху становив би один кілометр.

Севастопольські піротехніки знищили боєприпас на полігоні у селі Хмельницьке.