Азаров злітав у Крим на розмову з Януковичем

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у вівторок у Криму обговорив з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ питання збирання врожаю, ліквідації наслідків повені та економіки.

АЗАРОВ заявив, що “збір врожаю перебуває у центрі уваги уряду”.

“Ми розраховуємо, що продамо врожай за хорошою ціною, щоб селяни не були в чергове пограбовані, щоб вони отримали за своє зерно нормальну ціну і змогли закласти стійку базу для урожаїв наступних років”, - сказав глава уряду, якого цитує прес-служба президента.

Увагу під час зустрічі було приділено питанню ліквідації наслідків повені у регіонах України. Президент доручив профінансувати усі роботи, пов’язані із наданням допомоги населенню.

Окрім цього, ЯНУКОВИЧ і АЗАРОВ обговорили механізм удосконалення державних закупівель.

Президент та прем’єр приділили увагу формуванню бюджету на 2011 рік, переговорам України з МВФ, боротьбі з корупцією.

АЗАРОВ після зустрічі заявив, що уряд на засіданні в середу розгляне питання, які були обговорені з ЯНУКОВИЧЕМ.

Президент зараз перебуває у відпустці в Криму.