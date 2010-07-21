Струм вбив молдавського робітника

Громадянин Молдови загинув в Ялті через ураження струмом під час прокладання електромережі на території зоопарку, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників у другій половині дня 20 липня.

«Чоловік, 1987 року народження, під час прокладання тимчасової лінії електромережі був уражений електричним струмом», - йдеться в прес-релізі.

Тим часом, в першій половині дня у Сімферополі через ураження струмом загинув чоловік, 1981 року народження. Він незаконно проник на транзитну підстанцію. Ведеться слідство.

Крім того, в адміністративному центрі Криму 20 липня загинув ще один чоловік - 1941 року народження. У болгарки розлетівся диск і перебив йому стегнову артерію. Постраждалий помер від втрати крові.