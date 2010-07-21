Вчителям виплатили 18,5 млн. боргу

Заборгованість із заробітної плати працівникам освіти Сімферополя ліквідовано - вчителям виплатили 18,5 млн. грн., повідомив прес-центр Верховної ради Криму.

«Суму боргу перед вчителями в розмірі 18,5 млн. грн. повністю погашено», - йдеться в прес-релізі.

Гроші виплатили 19 липня.

Працівники освіти Сімферополя 13 липня звернулися до кримського спікера Володимира КОНСТАНТІНОВА з проханням про допомогу.

Він зобов`язав керівників профільних відомств вирішити проблему в тижневий термін.

«Питання вирішувалося дуже довго, поки не втрутився КОНСТАНТІНОВ як голова Верховної Ради Криму. Роз`яснили, як же місцева влада повинна вирішувати подібні питання... Пішли у відпустку ті люди, які повинні вирішувати питання, в управлінні освіти. І міський голова, на жаль, не вживав ті заходи, які необхідно було вжити. Я думаю, він повинен був, перш за все, сам не отримувати зарплату, поки не будуть виплачені зарплати вчителям», - сказав голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ журналістам 20 липня.