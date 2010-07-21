Рахункові палати говоритимуть у Севастополі про екостан морів
12:49, 21 липня 2010Крым
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Але спочатку помоляться?
Представники рахункових палат України і Росії завтра у Севастополі проведуть круглий стіл з питань рибальства та екології, повідомила прес-служба севастопольської державної адміністрації.
За інформацією МДА, у ході візиту заплановане відвідування делегаціями Херсонеського Свято-Володимирського собору.
Потім делегати зустрінуться з представниками центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівниками наукових і рибогосподарських організацій України.
Учасники круглого столу обговорять питання рибальства в Азово-Чорноморському рибопромисловому басейні і екологічного стану Азовського і Чорного морів, йдеться у прес-релізі.
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