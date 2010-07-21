Рахункові палати говоритимуть у Севастополі про екостан морів

Представники рахункових палат України і Росії завтра у Севастополі проведуть круглий стіл з питань рибальства та екології, повідомила прес-служба севастопольської державної адміністрації.

За інформацією МДА, у ході візиту заплановане відвідування делегаціями Херсонеського Свято-Володимирського собору.

Потім делегати зустрінуться з представниками центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівниками наукових і рибогосподарських організацій України.

Учасники круглого столу обговорять питання рибальства в Азово-Чорноморському рибопромисловому басейні і екологічного стану Азовського і Чорного морів, йдеться у прес-релізі.