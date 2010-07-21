Путін приїде до Севастополя на День ВМФ?

Свято у росіян - наприкінці тижня

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН відвідає Крим з робочим візитом наприкінці тижня (24-25 липня), повідомило УНІАН джерело в адміністрації президента України. Планується зустріч Віктора ЯНУКОВИЧА та ПУТІНА. Російський прем`єр також візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Військово-морського флоту Росії, які пройдуть у Севастополі 25 липня. ЯНУКОВИЧ перебуває у відпустці в Криму.

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