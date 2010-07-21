Путін приїде до Севастополя на День ВМФ?
15:07, 21 липня 2010Крым
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Свято у росіян - наприкінці тижня
Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН відвідає Крим з робочим візитом наприкінці тижня (24-25 липня), повідомило УНІАН джерело в адміністрації президента України.
Планується зустріч Віктора ЯНУКОВИЧА та ПУТІНА.
Російський прем`єр також візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Військово-морського флоту Росії, які пройдуть у Севастополі 25 липня.
ЯНУКОВИЧ перебуває у відпустці в Криму.
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