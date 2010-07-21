Севастополь перекриє бухту через російське свято

Рейд Севастопольської бухти буде перекритий 22 липня під час репетиції заходів, присвячених Дню Військово-морського флоту Росії, і 25 липня під час свята, повідомила прес-служба державної адміністрації Севастополя.

22 і 25 липня рейд перекриють з 9.00 до 12.00.

В четвер транспортне сполучення здійснюватиметься автобусами з площі Захарова до площі Нахімова.

У неділю автобуси ходитимуть від площі Захарова до площі Ушакова.

25 липня з 7 до 12 та з 18 до 24 години буде обмежений рух і стоянка легкового транспорту по центральному кільцю (пл. Суворова – вул. Леніна – пл. Лазарєва), а також в`їзд і стоянка автівок на площі Захарова.