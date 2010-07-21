2 тисячі осіб стежитимуть за порядком в день ВМФ у Севастополі

Близько 300 українських міліціонерів і 1 тис. 700 військовослужбовців російського Чорноморського флоту забезпечуватимуть у Севастополі охорону громадського порядку на день Військово-морського флоту Росії 25 липня, повідомив заступник начальника севастопольського управління МВС - начальник міліції громадської безпеки Олександр НОВИКОВ.

«Складено плани з розстановки сил і засобів, за прізвищами по секторах розписано співробітників», - сказав він журналістам, передає УНІАН.

За інформацією начальника міліції громадської безпеки, гостей очікується багато.

«Дуже велика кількість високопоставлених осіб - міністрів з Росії, народні депутати України», - сказав НОВИКОВ.

Зокрема, буде велика делегація мерії Москви на чолі з Юрієм ЛУЖКОВИМ.

«Вони приїжджають 24 липня, працюватимуть за окремим планом», - сказав начальник міліції громадської безпеки.

22 липня пройде генеральна репетиція параду кораблів і водноспортивного свята в Севастопольській бухті.