10 тисяч паків тухлих яєць знайшли на птахофабриці в Криму

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура після виявлення 10 тисяч паків тухлих яєць на птахофабриці "Південна-Холдинг" порушила кримінальну справу щодо посадовців підприємства за фактом зловживання службовим становищем і порушення правил, встановлених для запобігання епідемії.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Криму.

"Птахівники виявилися під слідством після того, як на підприємстві знайшли 10 тисяч паків яєць, термін реалізації яких минув. На вимогу інспекції ветмедицини їх своєчасно не утилізували, і вони залишалися гнити на території підприємства", - йдеться в прес-релізі.

Торік екс-керівника птахофабрики "Південна-Холдинг" притягли до кримінальної відповідальності за такий самий злочин. У приміщеннях підприємства знайшли два мільйони тухлих яєць.