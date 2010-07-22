Пенсіонер помер після вибуху в будинку в Сімферополі

70-річний чоловік помер в середу у лікарні після вибуху невстановленої речовини з послідуючим горінням в житловому 5-поверховому будинку в Сімферополі, повідомила в четвер прес-служба МНС України.

Перед пожежею у нього в квартирі стався вибух, від якого вилетіло скло і постраждала внутрішня міжкімнатна перегородка. Чоловік впав з п`ятого поверху. У нього було обпалено тіло. У тяжкому стані ”швидка” доставила пенсіонера до лікарні, повідомляла в середу прес-служба кримського управління МНС.

Ввечері він помер від отриманих травм.

Рятувальники під час гасіння пожежи тимчасово евакуювали мешканців з під`їзду через сильне задимлення.

Причина вибуху встановлюється.