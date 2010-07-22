Катер з 800 літрами дизпалива прорвався через держкордон

Кримські прикордонники в ніч з 21 на 22 липня затримали катер з 800 літрами дизельного палива, який порушив державний кордон України, повідомила прес-служба Азово-чорноморського управління прикордонної служби.

«Плавзасіб на обліку в держприкордонслужбі не стоїть. Про його вихід в море прикордонників ніхто не інформував», - говориться в прес-релізі.

Катер з 20-річним жителем Криму на борту затримали на ділянці відповідальності прикордонного відділу «Керч».

Співробітники прикордонної служби склали протоколи про адміністративні порушення. Долю керчанина вирішить суд.

Крім того, прикордонники передадуть матеріали справи до міліції. Правоохоронці з`ясують походження палива.