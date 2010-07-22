Янукович відправив дошкільнят на навчання

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу".

Повідомляє офіційний сайт глави держави.

Верховна Рада ухвалила закон 6 липня.

Віднині загальна середня освіта становить не 12, а 11 років.

Окрім скасування 12-річного терміну навчання у середній школі, Рада запровадила обов`язкову дошкільну освіту для дітей старшого дошкільного віку. Тобто, з 5 років діти повинні відвідувати дитсадочок.