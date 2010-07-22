Янукович відправив дошкільнят на навчання
13:52, 22 липня 2010Крым
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Підписав закон про 11-річні школи
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу".
Повідомляє офіційний сайт глави держави.
Верховна Рада ухвалила закон 6 липня.
Віднині загальна середня освіта становить не 12, а 11 років.
Окрім скасування 12-річного терміну навчання у середній школі, Рада запровадила обов`язкову дошкільну освіту для дітей старшого дошкільного віку. Тобто, з 5 років діти повинні відвідувати дитсадочок.
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