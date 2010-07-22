Не можна залишати Крим - Лужков

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ заявляє, що втрата російських позицій у Севастополі недопустима.

"Нам у жодному випадку не можна залишати ані Севастополь, ані Крим. Ця позиція постійна. Севастополь - російське місто, військово-морська база Росії, яка забезпечує геостратегічний баланс на півдні", - сказав ЛУЖКОВ на урочистому прийомі, присвяченому святкуванню Дня ВМФ, передає РІА "Новости".

За його словами, Москва в усі часи продовжувала підтримувати Військово-морський флот країни, у тому числі в Севастополі, на північних рубежах, на Далекому Сході.

"Ми завжди протистояли тенденціям, які б могли привести до розвалу Чорноморського флоту. Так, ми вжили заходів, щоб врятувати крейсер "Москва", посилили шефство по 18 основним кораблям, підводним човнам, а також надавали соціальну підтримку", - додав мер російської столиці.