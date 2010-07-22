30 га землі біля моря чиновники незаконно віддали під автокемпінг
20:55, 22 липня 2010Крым
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Порушено справу
Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного виділення чиновниками Чорноморського району Криму тридцяти гектарів землі біля моря під елінги і автокемпінг.
«Порушено справу за фактом зловживання службовим становищем, за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України, чиновниками однієї з сільрад району і місцевої райдержадміністрації», - йдеться в прес-релізі кримської прокуратури.
За оцінками прокурорів, збитки через використання землі, виділеної з порушеннями процедури, становлять понад 1,5 млн. грн.
Триває слідство.
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