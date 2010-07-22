Севастополь виявив 60 рішень попередників з ознаками порушень

Севастопольська державна адміністрація під час власної юридичної оцінки розпоряджень, підписаних попереднім керівництвом виконавчої влади міста, виявила 64 розпорядження з ознаками порушення земельного законодавства, заявив її голова Валерій САРАТОВ, передає УНІАН.

«Вже внесено 31 протест прокуратури на раніше видані розпорядження. По більшості з них мною ухвалені рішення про відміну», - сказав САРАТОВ на брифінгу.

Він стверджує, що загальна площа незаконно вилучених ділянок становить 216 гектарів (зокрема 71 гектар - землі лісового фонду).

«Дуже багато ділянок видано по тій території, яка передана Чорноморському флоту для потреб ЧФ. Хоча, всім відомо, проведена інвентаризація (земель, що орендуються ЧФ у Севастополі). Вона завершена, за великим рахунком, у 2007 році», - повідомив САРАТОВ.

Він перерахував кооперативи, яким видали дозвіл на використання земель, що орендуються ЧФ Росії.

«М`яко кажучи, це вже просто порушення міжнародного законодавства. Природно, цього робити не можна було», - заявив губернатор.

Перевірку рішень попередньої міської влади ще не закінчено.

«Я думаю, що ми зможемо довести роботу до кінця за два наступні місяці», - сказав САРАТОВ.

«Проблема в тому, що багато розпоряджень були "почищені" в реєстрі, знищені, або не зберігаються в архіві держадміністрації», - додав заступник голови адміністрації Микола КАРПЄЄВ.

«Ми почали з розпоряджень, які видавалися юридичним особам - це найбільші ділянки (згідно з якими видавалися державні акти на землю). Видано більш як 1200 розпоряджень, де віддавалися землі по 10-25 соток фізичним особам - це великий обсяг роботи... Ми своє завдання бачимо в тому, щоб повернути землі громаді», - сказав КАРПЄЄВ.