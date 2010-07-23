Севастополь готується до російського свята (фото, відео)

Генеральну репетицію параду на честь Дня Військово-морського флоту Росії провели в Севастополі. Дійство відбудеться в акваторії Севастопольської бухти, повідомляє канал 24 (відео тут).

В парадному строю - 10 кораблів. Вперше поруч з російськими кораблями стоїть український фрегат “Гетьман Сагайдачний”.

Тренуються не лише прості військові, а й сам командувач Чорноморським флотом.

Урочисті заходи з року в рік відбуваються за традиційною програмою. Після того, як командувач обійде всі кораблі, розпочинається військово-спортивне шоу. Його відкриють ракетні кораблі “Бора” та “Самумб”. Вони будуть нести державні прапори Росії та України.

“Беруть участь більше 30-ти судів і кораблів у військово-спортивному святі, а також 23 одиниці техніки. Дійство у нас досить масштабне”, - каже прес-секретар управління ЧФ РФ В’ячеслав Трухачев.

Також глядачі зможуть побачити показові виступи морського десанту, операцію з порятунку особового складу на воді, театралізовані постановки на історичну тематику. Втретє поспіль російські військові під час параду кораблів у Севастополі використовують шумову імітацію. Цього року її супроводжуватимуть постріли в холосту. Авіацію, як і минулоріч, не залучатимуть.

Парад відбудеться 25 липня. В Севастополі очікують на візит близько 80 делегацій з різних регіонів Росії. Приїде у Крим і мер Москви Юрій Лужков, який через скандальні заяви щодо статусу Севастополя донедавна був персоною нон-ґрата в Україні.

До слова, святковий захід охоронятимуть понад 2000 службовців: 300 український міліціонерів та 1700 військових російського флоту.

Фото Андрія Любімова, Олексія Сувірова / УНІАН