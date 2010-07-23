Литвин підписав закон про вибори

Містить 42 сторінки зауважень

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав закон про місцеві вибори, повідомила прес-секретар спікера Ольга ЧОРНА. За її словами, закон містить 42 сторінки зауважень головного юридичного управління парламенту. Закон передано на підпис президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ. Рада 10 липня призначила місцеві вибори на 31 жовтня. Вони пройдуть за змішаною системою без участі блоків партій.

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