Горів потяг до Євпаторії (фото)

Пожежа сталася 23 липня у вагоні пасажирського потягу "Москва - Євпаторія" в Запорізької області, в результаті інциденту ніхто не постраждав, повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

О 6.08 потяг зупинився через зрив стоп-крана.

О 6.15 була виявлена пожежа у сьомому з голови вагоні.

Пасажирів евакуювали та роз’єднали хвостову і головну частини потяга від вагона.

Не всі люди встигли винести речі з вагону - вони згоріли. Без речей і документів залишилися 27 громадян Росії.

О 6.25 з Мелітополя виїхали дві пожежні машини, зі станції "Мелітополь" - пожежний потяг.

О 7.20 пожежу було ліквідовано.

Її причиною могло стати коротке замикання, повідомляє управління МНС Запорізької області.

Вагон, частина якого вигоріла, відбуксовано на запасну колію.

Внаслідок пожежі у московському потягу на 2 години було зупинено рух семи поїздів, інформує міністерство внутрішніх справ України.