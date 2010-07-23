Новодворська: Янукович і Путін обговорять передачу Криму Росії

Журналістка, російський політичний діяч Валерія Новодворська в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы» прокоментувала візит Патріарха Московського Кирила і прем`єр-міністра Росії Путіна до України.

Запитання від радіослухача: Валеріє Іллівно, яка ваша думка про поїздку Патріарха Московського на Україну?

Україна вже в повній паніці. Мені весь час ставлять запитання, що він там робить.

Ну, це вже не перша поїздка пасторська, наскільки ми знаємо...

Так. Це дуже поганий сигнал, тому що вороння, як правило, збирається не над живими, а над небіжчиками. І коли злітається ось таке вороння, значить, збирається розкльовувати. Там же ж і наш милий Путін збирається зустрічатися в Ялті з Януковичем. Тобто наступна ялтинська змова, здається, очікується. Цього разу, мабуть, вирішуватимуть, як би здати остаточно Росії Крим. Не тільки Севастополь.

А ви вважаєте, є така перспектива?

Ось, коханий Лужков вже видав якось дуже вчасно перед цією зустріччю, що не тільки Севастополь повинен бути російським, але що і Крим буде російським. Ось, до чого б ця заставочка і ця увертюра? Здається, це увертюра якраз до цієї зустрічі Путіна з Януковичем.

І ви вважаєте, що Янукович може піти на якісь?..

Янукович – це зрадник, Янукович – це агент Москви.

Але його народ вибрав на виборах...

Його вибрали люди, у яких немає вітчизни. Я не знаю, як їх назвати. Апатриди (Апатри́ди — особи без громадянства, тобто особи, що не мають громадянства будь-якої держави, їхнє правове становище визначається законодавством держави перебування і, за деякими винятками, прирівнюється до правового статусу власних громадян - Ред). Це не народ. Це той же народ вибрав нам Путіна і Медведєва. Бачили ми цей народ – шкода, що не в труні і не в білих тапочках. Тому я не вважаю, що для Януковича є щось неможливим. Ця людина не те, що там Крим, він із задоволенням і весь Схід би України віддав. Йому все одно.

Валеріє Іллівно, ви якось упереджені. Ось, ви кажете , що грузинський народ правильний, чесний і все бачить, все знає...

А по ділах пізнаєте їх.

А український – якийсь от... А російський взагалі нічого не може...

Пробачте, український народ – це ті, хто не голосував за Януковича. Російський народ – скільки у нас цього народу, порахуйте... Це ті, хто не голосував ні за Зюганова, ні за Медведєва, ні за Путіна і за Лимонова теж голосувати не збираються. А чекають біля моря погоди, поки можна буде проголосувати, там, за Нємцова, Касьянова, Рижкова, якого ми тут бачимо часто і чуємо. Там, за Борового. Ну, за що-небудь таке, хороше, приємне.

А за що-небудь єдине можна буде коли-небудь проголосувати?

Ці люди цілком можуть домовитися. Але поки це все чисто дозвільні думки. Нікого не запрошують. От Касьянов спробував...

Ну, про це говориться вже багато років, що вони можуть домовитися.

Не в них проблема. Немає вакантного місця, щоб Центрвиборчком сказав «А нумо, швидко домовляйтеся, нам потрібний єдиний кандидат від демократичних сил». Їм не потрібний ні єдиний, ні розрізнений кандидат.

Що стосується Патріарха Кирила і його пасторського візиту на Україну, то це, звичайно, чисто політичний візит. Я б пригадала, звичайно, кардинала Рішельє, але той, принаймні, був великим державним діячем...

Ну, він був міністром...

Так. Боюся, що в біографіях Кирила нічого подібного не можна буде написати.

Ну що поганого? Поїхав пастир, є паства, є православні.

Тому що він вже кілька разів намагався відібрати чужу паству і приписати собі.

А чому ж вона чужа? Це ж і його там є...

Е, немає... Це інша держава, і небо ділити не треба – досить того, що землю поділили. А потім, у нас Патріарх Кирил, не від`їжджаючи від Москви далеко, здається, висловлювався вже одного разу з приводу того, що західні цінності нам не потрібні, що у нас інша історія. А в суді він що сказав? Тобто перед судом над скинхедами, які убили таджицьку дівчинку? Що перш, ніж засуджувати скинхедів... Далі вже не треба слухати, просто не треба...

Так от, я весь час згадую пісеньку з мюзиклу Юнгвальда-Хількевича: «Его высокопреосвященство нам завещал на небе райское блаженство. Покуда жизнью живем земной, пусть похлопочет он за нас пред Сатаной». А ви давно востаннє були з журналістським візитом в Храмі Христа Спасителя?

Ні, з журналістським візитом в Храм Христа Спасителя я не ходила.

Ви знаєте, на чому стоїть Храм Христа Спасителя?

Ви маєте на увазі басейн «Москва»?

Ні. Він стоїть на автомийці.

Там багато чого навколо цікавого.

Так от, це, здається, єдиний в світовій історії випадок, коли храм стоїть на автомийці. І якщо Христос виганяв торгашів з храму, то побачивши цю автомийку, він би просто виїхав в реанімацію. І Голгофа б ніяка не знадобилася.