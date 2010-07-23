У Януковича збираються скасувати мораторій на продаж сільгоспземель

Перший заступник голови адміністрації президента Ірина АКІМОВА виступає за скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель, передає УНІАН.

«Ми поставили акуратний термін на скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель - початок 2012 року. На мій погляд, потрібно зробити все, щоб цей термін був наближений», - сказала вона на прес-конференції.

За словами АКІМОВОЇ, законопроекти щодо ринку землі буде розглянуто у Верховній Раді до кінця 2010 року.

19 січня парламент подолав вето президента на закон про мораторій на продаж землі до 2012 року, і, відповідно до Конституції України, глава держави повинен був його підписати.

2 лютого на сайті Верховної Ради було оприлюднено закон про подовження мораторію до 2012 року.