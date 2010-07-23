3 мільйони фальшивих акцизних марок прибули до Криму на паромі
Згідно з документами, тканина
Три мільйони марок акцизного збору з ознаками підробки знайшли правоохоронці під час огляду автомобіля, що прибув на поромі в Євпаторію з Туреччини, повідомила прес-група управління податкової міліції Криму.
Згідно з документами, машина перевозила тканини. Відправником вантажу вказувалася турецька фірма.
Вантажівкою керував 30-річний молдаванин. Його маршрут проходив через Україну до Молдови.
Співробітники СБУ, митниці й прикордонної служби під час огляду автомобіля замість заявленого вантажу виявили десять мішків з марками.
«У разі їх використання тіньовими алкогольними ділками бюджет не дорахувався б сплати багатьох мільйонів гривень акцизного збору», - заявила податкова.
Порушено кримінальну справу.