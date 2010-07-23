3 мільйони фальшивих акцизних марок прибули до Криму на паромі

Три мільйони марок акцизного збору з ознаками підробки знайшли правоохоронці під час огляду автомобіля, що прибув на поромі в Євпаторію з Туреччини, повідомила прес-група управління податкової міліції Криму.

Згідно з документами, машина перевозила тканини. Відправником вантажу вказувалася турецька фірма.

Вантажівкою керував 30-річний молдаванин. Його маршрут проходив через Україну до Молдови.

Співробітники СБУ, митниці й прикордонної служби під час огляду автомобіля замість заявленого вантажу виявили десять мішків з марками.

«У разі їх використання тіньовими алкогольними ділками бюджет не дорахувався б сплати багатьох мільйонів гривень акцизного збору», - заявила податкова.

Порушено кримінальну справу.