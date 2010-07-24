Сім'я з Києва розбилася в Криму

Житель Києва загинув, ще троє отримали травми через з`їзд у кювет і перекидання автомобіля в Криму 23 липня, повідомила прес-служба кримського управлінні МНС.

За даними рятувальників, киянин, який знаходився за кермом автівки Dacia, не впорався з управлінням.

39-річний водій від отриманих травм помер у лікарні.

Його дружину, 1971 року народження, і ще 2 пасажирів автівки, 11-ти і 13-ти років, з травмами доставлено до медустанови.