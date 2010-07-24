Крим спалив поле коноплі на $7 млн.

Співробітники міліції і служби безпеки виявили і знищили близько 8 тисяч кущів конопель у Криму 23 липня.

"По периметру поля загальною площею 1,3 га виростало близько 8 тисяч кущів конопель. За урожай з усього посіву на чорному ринку можна було б отримати близько 56 млн. грн.", - йдеться у прес-релізі кримського управління МВС.

Як з`ясували правоохоронці, землі належать Краснознаменській сільській раді Красногвардійського району.

"Поля розпайовані. Паї громадяни передали в оренду одному із кримських фермерських господарств, яке займається вирощуванням сільгоспкультур. Про те, що після прибирання гірчиці на землі росте така екзотична трава, головний агроном підприємства, за його словами, не знав", - відзначила міліція.

Поки що у діях керівників підприємства вбачаються дії за статтею "невжиття заходів зі знищення незаконних посівів" кодексу про адміністративні правопорушення.

Якщо буде доведено, що наркорослини висадили спеціально, керівнику загрожує кримінальна відповідальність за статтею "посів або вирощування снодійного маку або конопель".