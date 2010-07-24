Лужков зробив Севастополю подарунок на $3 мільйони

Адміністрація Севастополя і мерія Москви підписали комплексну програму співпраці на 2011-2013 роки.

«Це серйозна програма, яка стосується вирішення соціальних питань, інвестиційної діяльності, будівництва у Севастополі соціальних об`єктів, житла», - заявив мер Москви Юрій ЛУЖКОВ журналістам.

«Ми, не чекаючи початку 2011 року, вже передали владі міста (Севастополя) - у режимі подарунку - проекти і робочу документацію на сучасні шкільні будівлі і на сучасну будівлю дитячого саду. Таким чином, як мінімум на 10% знизили вартість можливого майбутнього будівництва», - додав він.

ЛУЖКОВ заявив, що проекти і робоча документація коштують близько 3 млн. доларів.

«У нас є спільні програми суто муніципального плану: вода, водовідведення, екологія, різні інженерні мережі. Це, нарешті, питання, які повинні сьогодні відповідати будь-якому сучасному місту, - це питання інформатизації, електронізації життя і формування такої системи послуг, яка б не віднімала час людей», - сказав мер.