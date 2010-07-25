Військові моряки Росії і України хочуть відзначати професійне свято разом

Командуючі Чорноморського флоту Росії і Військово-морських сил України висунули ініціативу спільно святкувати в Севастополі День Військово-морського флоту РФ і День флоту України, заявив спікер російської Державної думи Борис ГРИЗЛОВ в неділю.

"Сьогодні я почув ініціативу командувачів Чорноморського флоту Росії і (ВМС) України про те, щоб наступне свято, наступний День ВМФ, провели сили України і Росії тут, у Севастополі, разом. Думаю, що це бажання народів України і Росії", - сказав ГРИЗЛОВ журналістам в Севастополі після святкування Дня ВМФ РФ.

За словами спікера, свято 25 липня в Севастополі показало потужність російського флоту.