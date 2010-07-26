"Батьківщина" Криму обрала лідера
10:16, 26 липня 2010Крым
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Тимошенко приросла партійцями за 2 роки
|© UNIAN / Сенченко
Кримська організація партії "Батьківщина" переобрала своїм головою депутата Верховної Ради України Андрія СЕНЧЕНКА.
Таке рішення делегати звітно-виборної конференції парторганізації прийняли в Сімферополі 24 липня.
СЕНЧЕНКА переобрано більшістю голосів, уточнила прес-служба організації.
За звітний період - з лютого 2008-го по липень 2010-го року - кількість членів "Батьківщини" в Криму збільшилася на 45%.
"На початку 2008 року чисельність членів була 11882 особи, а на 1 липня 2010 року - 17231", - сказав СЕНЧЕНКО.
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