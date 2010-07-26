Пам`ятник покровителю моряків відкрили у Севастополі

Пам`ятник покровителю всіх моряків святителю Миколаю Чудотворцю відкрили в Севастополі на Свято-Микольській площі перед храмом святого Миколая, що будується.

Пам`ятник відлито у бронзі в московському центрі художнього литва.

Його висота (без постаменту) - 2,8 метра.

Скульптуру піднесено в дар Севастополю і севастопольській благочинності кримської єпархії "Фондом святого апостола Андрія Первозванного", центром національної слави Росії, запорізьким авіамоторобудівним об`єднанням "Мотор Січ" і міжнародним фондом слов`янської писемності і культури.