"Комуналка" подорожчає в жовтні

Тарифи на житлово-комунальні тарифи в Україні буде підвищено з 15 жовтня, заявив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

”З 15 жовтня, коли почнеться новий опалювальний сезон. У нас немає іншого виходу. Зміна цін на тепло і гарячу воду - це регуляторний акт, який має пройти обговорення впродовж двох місяців, починаючи з 1 серпня, коли НКРЕ довела ціни до витрат. Підвищення вартості тепла і гарячої води буде від 20 до 30% залежно від регіону, ці цифри ще розраховують фахівці. Це лише газова складова (в середньому 53% від собівартості), значить, беремо половину”, - сказав ХІВРИЧ в інтерв`ю, опублікованому в газеті ”Сегодня” 26 липня.

За його словами, тарифи відрізнятимуться по регіонах.

”Зробити єдині тарифи для всієї країни складно, в кожному місті різна структура витрат. У собівартості тепла, наприклад, відсоток ціни газу різний від 50% до 60% і вище. В Україні працює близько 35 ТЕЦ (теплоелектроцентраль дає як тепло, так і електроенергію, на відміну від котельних, які дають лише тепло). Вартість гігакалорії тепла у ТЕЦ - 160-200 грн., а у невеликої котельної 240-270 грн. - це за старої ціни газу 872 грн. за 1000 кубів, звідси і різниця”, - пояснив міністр.

ХІВРИЧ вважає, що в кожному регіоні існують можливості зниження тарифів.

”Якщо в місті, наприклад, три котельні й кожна працює на третину потужності, тому що споживачів стало менше - закрилися підприємства, частина шкіл, лікарень і дитсадків перейшли на індивідуальне опалювання, то вочевидь, що втрьох вони спалять більше газу, ніж одна котельна, завантажена на 100%. Це одна з причин наших збитків. Тому ми з трьох котельних дві закриваємо, на одній робимо капремонт з повною заміною устаткування на менш енергоємне. По Україні закрили вже 600 котельних”, - сказав він.