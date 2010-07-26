Янукович вимагає приміщення для центру катастроф у Криму

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ та голові Ради міністрів Криму Василю ДЖАРТИ до 1 вересня забезпечити приміщенням кримську установу «Територіальний центр екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф».

Доручення надане для забезпечення якісною екстреною медичною допомогою громадян, які проживають на території автономії, повідомляє офіційне інтернет-представництво президента.

На будівництво центру у 2010 році необхідно виділити 45 мільйонів гривень. Субвенція Криму на соціально-економічний розвиток цього року становить 500 мільйонів гривень.

Питання фінансування будівлі терцентру розглядалося під час розподілу субвенції з держбюджету, але цей об’єкт не було включено до переліку через відсутність проектно-кошторисної документації.