Путін приїжджав переконатися, що Янукович під контролем - експерт

Візит голови уряду Росії Володимира ПУТІНА 24 липня до Криму, де перебуває український президент Віктор ЯНУКОВИЧ, був інспекційним, вважає правознавець-міжнародник, посол України у Великій Британії у 1998-2002 роках Володимир ВАСИЛЕНКО.

"Це, скоріше, інспекційна поїздка ПУТІНА. (Головна мета визіту) - переконатися, що партнер під контролем", - сказав ВАСИЛЕНКО на прес-конференції у понеділок.

На думку експерта, зустрічі української влади з керівництвом РФ є одним з методів зовнішньої політики Росії стосовно України.

"Це продумана система, як контролювати виконання Україною замовлень російської влади", - вважає ВАСИЛЕНКО.

Він заявив, що метою Росії є знищення української України на першому етапі, а згодом - ліквідації незалежності України.