Путін приїжджав переконатися, що Янукович під контролем - експерт
13:47, 26 липня 2010Крым
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Екс-посол малює нерадісні перспективи
|Янукович та Путін у Форосі
"Це, скоріше, інспекційна поїздка ПУТІНА. (Головна мета визіту) - переконатися, що партнер під контролем", - сказав ВАСИЛЕНКО на прес-конференції у понеділок.
На думку експерта, зустрічі української влади з керівництвом РФ є одним з методів зовнішньої політики Росії стосовно України.
"Це продумана система, як контролювати виконання Україною замовлень російської влади", - вважає ВАСИЛЕНКО.
Він заявив, що метою Росії є знищення української України на першому етапі, а згодом - ліквідації незалежності України.
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