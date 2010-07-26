Нацбанк зміцнюватиме гривню?

Національний банк України продовжить поступово знижувати офіційний курс долара, викупляючи при цьому залишки валюти у комерційних банків. Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанку» Ігор ДАВИДЕНКО.

«Найближчими тижнями, імовірно, літній спокій не буде порушено», - сказав він.

ДАВИДЕНКО відзначив, що у період з 19 по 23 липня пропозиція доларів США продовжувала перевищувати попит. Ринок коливався протягом минулого тижня на рівні встановлених Нацбанком офіційних курсів і становив близько 7,9000 у понеділок і 7,8970 у п`ятницю. НБУ, за традицією, щодня викупав надлишки валюти за офіційним курсом.

«Таким чином, минулого тижня валютний ринок України був спокійний і передбачуваний», - вважає експерт.