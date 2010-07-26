40% українців готові емігрувати за $125 тисяч - опитування

39,7% українців готові за мільйон гривень назавжди залишити територію України, свідчать результати опитування компанії IVOX Ukraine, зробленого за замовленням Кореспондент.net.

Усього було опитано 1000 інтернет-користувачів з різних регіонів України. Респондентів попросили відповісти на питання: Ви б погодилися виїхати з України в іншу країну і не повертатися ніколи, якщо б Вам заплатили за це 1 мільйон гривень?

У результаті 39,7% опитаних відповіли на це питання ствердно. Більше того, 8,4% респондентів самі б доплатили, щоб ніколи не повертатися в Україну. Водночас, 51,8% не погодилися б за мільйон гривень назавжди залишити країну.

Згідно з результатами опитування, жінки більш схильні до переїзду в іншу країну, ніж чоловіки (42,3% проти 37,8%).

Більше молоді респонденти частіше заявляють про те, що готові виїхати в іншу країну за мільйон гривень (41% опитаних у віці від 18 до 29 років). Водночас, лише 35,7% респондентів у віці від 45 до 59 років погодилися б зробити це.

Представники східних регіонів більш схильні до переїзду в іншу країну: 45,6% мешканців сходу України готові за мільйон переїхати в іншу країну. Крім того, 11,3% мають намір ще й доплатити, щоб ніколи не повертатися в Україну.

Водночас, більшість мешканців Києва (61,1%) не погодилися б переїхати в іншу країну за мільйон. Тим не менше 31% киян відповіли ствердно на питання соціологів. Схожа тенденція спостерігається у західних областях (36,8% - погодилися б, 56,1% - ні).

Дослідження було проведено методом онлайн-інтерв`ю з використанням панелі IVOX. Вибірка становить 1000 анкет. Структура вибірки відповідає складу інтернет-користувачів України за віком, статтю і регіоном проживання. Статистична похибка не перевищує 3%.