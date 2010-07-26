Де ліпили - там і спали

Співробітники міліції ліквідовували в Криму цех з виготовлення коржів, в якому працювали нелегальні мігранти - громадяни Узбекистану.

Підприємство другий місяць випускало хлібобулочну продукцію і забезпечувало нею Алушту, Судак і Феодосію.

У цеху працювали п`ять осіб, більшість з них знаходилися в Україні з порушенням терміну перебування.

"Виготовлення випічки проводилося в антисанітарних умовах. Місця проживання у робітників не було. Вони жили в цеху. У кімнаті були обладнані двоярусні ліжка", - говориться в прес-релізі кримського управління МВС.

Власника приватного підприємства за незаконне використання праці іноземних громадян буде притягнуто до адмінвідповідальності.

Правоохоронці склали протокол стосовно іноземців і збираються видворити їх з України.