Де ліпили - там і спали
16:40, 26 липня 2010Крым
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Тандирний цех готував для 3 міст
|© UNIAN / архівне фото
Підприємство другий місяць випускало хлібобулочну продукцію і забезпечувало нею Алушту, Судак і Феодосію.
У цеху працювали п`ять осіб, більшість з них знаходилися в Україні з порушенням терміну перебування.
"Виготовлення випічки проводилося в антисанітарних умовах. Місця проживання у робітників не було. Вони жили в цеху. У кімнаті були обладнані двоярусні ліжка", - говориться в прес-релізі кримського управління МВС.
Власника приватного підприємства за незаконне використання праці іноземних громадян буде притягнуто до адмінвідповідальності.
Правоохоронці склали протокол стосовно іноземців і збираються видворити їх з України.
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