Де ліпили - там і спали

16:40, 26 липня 2010
Крым
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Тандирний цех готував для 3 міст

Кримський татарин дістає із тандиру готову самсу в с. Роднікове (Сімферопольський р-н, Крим)
Співробітники міліції ліквідовували в Криму цех з виготовлення коржів, в якому працювали нелегальні мігранти - громадяни Узбекистану. 

Підприємство другий місяць випускало хлібобулочну продукцію і забезпечувало нею Алушту, Судак і Феодосію. 

У цеху працювали п`ять осіб, більшість з них знаходилися в Україні з порушенням терміну перебування. 

"Виготовлення випічки проводилося в антисанітарних умовах. Місця проживання у робітників не було. Вони жили в цеху. У кімнаті були обладнані двоярусні ліжка", - говориться в прес-релізі кримського управління МВС.  

Власника приватного підприємства за незаконне використання праці іноземних громадян буде притягнуто до адмінвідповідальності.

Правоохоронці склали протокол стосовно іноземців і збираються видворити їх з України.

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