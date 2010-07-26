Куніцин написав книгу про себе

Постійний представник президента України в Криму Сергій КУНІЦИН написав автобіографічну книгу ”Крымский жребий”.

Книга нещодавно вийшла друком, повідомила прес-служба представництва.

”Це не просто мемуари. Це книга про моє життя. Вона не ”паркетна”, ”прилизана”, - сказав КУНІЦИН у понеділок на зустрічі з генеральним консулом Росії в Сімферополі Володимиром АНДРЄЄВИМ.

У вівторок, 27 липня, КУНІЦИНУ виповнюється 50 років, у політиці він 20 років.

”Іноді такі книги пишуть ”під ювілей”, за принципом: ”про цю людину не забув, про те - не забув, всі - гарні”. Тут не всі ”гарні”, і я не завжди ”гарний”. Написати її подвигла хвороба. Ці два з половиною роки після операції пройшли так, ніби ще 50 років прожив. Але справ попереду чимало. Сили і бажання працювати є”, - сказав політик, подарувавши книгу генконсулові.

КУНІЦИН планує провести презентацію ”Крымского жребия” найближчим часом.

КУНІЦИН двічі - в 1998-2001 і 2002-2005 роках - обіймав посаду голови Ради міністрів Криму.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в червні 2006 року призначив КУНІЦИНА головою державної адміністрації Севастополя.

Новий глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ на початку квітня 2010 року звільнив КУНІЦИНА з посади керівника Севастопольської адміністрації та призначав своїм постпредом у Криму.