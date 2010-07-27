У аграріїв дві біди - зливи і спека

Кримські аграрії зібрали 1,2 млн. тонн ранніх зернових культур, збирання продовжується, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії.

«Ми дійдемо до позначки 1 мільйон 400 тисяч тонн. Вважаю, що, враховуючи проблеми з погодою, ми досягли максимального результату. На жаль, природні аномалії (зливи і спека) дуже вплинули на врожайність - вона склала 20 центнерів з гектара. Ми планували зібрати до 30 центнерів. Агрофірми недоотримали до 500 тисяч тонн зерна і близько 40 мільйонів гривень», - сказав кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ.

Органи влади відшкодують збитки аграріям, які не змогли зібрати очікуваний урожай зернових через складні погодні умови, заявив ДЖАРТИ, не уточнивши, коли будуть виділені гроші.

«Ми зібрали акти про розмір збитку. Кабінет міністрів України, Міністерство аграрної політики нададуть аграріям матеріальну допомогу», - сказав він.

Кримські аграрії планували зібрати 1,6 млн. тонн зерна до 20 липня, але їх планам перешкодила погода. Збирання планується завершити до 1 серпня.