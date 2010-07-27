Декана-хабарника пов'язали в Криму

Співробітники міліції затримали декана одного з вишів Сімферополя при отриманні трьох тисяч гривень хабара від абітурієнта за складання вступного іспиту і подальше навчання в учбовому закладі.

Викладач очолював атестаційну комісію, повідомила прес-служба кримського управління МВС, не уточнивши назву ВНЗ і дату затримання декана.

Прокуратура Київського району Сімферополя порушила стосовно нього кримінальну справу за статтею "отримання хабара у великому розмірі або особою, яка займає відповідальне положення". Її санкція передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

"Під час слідства співробітники міліції задокументували ще два факти здирства і отримання викладачем хабарів у розмірі трьох тисяч гривень кожний", - йдеться в прес-релізі.