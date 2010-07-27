Янукович підписав закон про місцеві вибори

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон про вибори депутатів Верховної ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, повідомила прес-служба глави держави.

Верховна Рада 10 липня призначила місцеві вибори на 31 жовтня. Вони пройдуть за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою без участі блоків партій.

Крім того, законом передбачено, що місцева організація партії може висувати кандидатів за умови, що вона зареєстрована не пізніше як за 365 днів до дня проведення виборів.

Спікер Володимир ЛИТВИН підписав закон 22 липня та передав його президенту.