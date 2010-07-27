Хлопчик приніс додому артснаряд

12-річний хлопчик приніс 76-міліметровий артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни, який міг вибухнути будь-якої миті, додому в Севастополі, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

Дитина знайшла вибухонебезпечний предмет на березі Мартинової бухти.

Старші брати школяра повідомили про знахідку в МНС.

Піротехніки вивезли артснаряд і знищили його.

З початку року від боєприпасів часів війни у Севастополі постраждали три особи.