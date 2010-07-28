На пляжі готелю "Ялта-Інтурист" чисто і безпечно

В період літніх відпусток всі відпочиваючі розслабляються і не завжди дотримуються правила поведінки на воді, тому рятувальникам готелю «Ялта-Інтурист» доводиться виявляти підвищену пильність.

Тільки за останній місяць було врятовано життя чотирьох чоловік, повідомили в готелі. Так, під час трибального шторму рятувальники Неручок, Недодаєв, Іванов виявили самовідданість і героїзм, рятуючи відпочиваючих.

Безпека життя і здоров`я гостей залежить не тільки від добросовісної роботи персоналу, але і від чистоти пляжу і морської води.

Цього року готель «Ялта-Інтурист» одержав сертифікат міжнародної програми «Блакитний прапор Європи», який підтверджує екологічну чистоту прибережних і пляжних територій.

Блакитний прапор, що розвівається на пляжі, гарантує чисту воду, сервіс і безпеку.

Готель «Ялта-Інтурист» – найбільший діловий і культурний центр Криму. Розташований в живописному Масандрівськом парку, на березі Чорного моря, готель «Ялта-Інтурист» є ідеальним місцем для відпочинку і бізнесу. Номерний фонд складає 1140 номерів різних категорій, харчування – шведська лінія.

На даний момент готель активно оновлюється і розвивається. На території «Ялта-Інтурист» функціонують більше 10 різноманітних ресторанів і кафе, сім пляжний секцій протяжністю 500 м, дельфінарій, тенісні корти, дитячі майданчики, басейн олімпійських розмірів, дитячі басейни, диско-хол і багато іншого.