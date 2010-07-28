Янукович помолився в Херсонесі

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вірить, що його команді вдасться зробити Україну сильною і процвітаючою державою.

Про це глава держави заявив журналістам у Севастополі після богослужіння в Свято-Володимирському соборі в Херсонесі.

За словами ЯНУКОВИЧА, він сьогодні, як і багато мільйонів православних віруючих, відзначає річницю хрещення Київської Русі-України.

«Великий рівноапостольний князь Володимир хрестився у цій церкві (храмі святого рівноапостольного князя Володимира), і можна сказати: звідси він почав свій великий шлях - подвиг хрещення Русі», - зазначив глава держави.

«Я знаю, без віри не можна побудувати сильну державу. Тому я вірю в те, що нам вдасться зробити все, щоб Україна була сильною, процвітаючою державою», - підкреслив президент.

«В ім`я наших дітей, в ім`я майбутнього, за допомогою Господа Бога», - додав ЯНУКОВИЧ.