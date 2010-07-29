600 працівників скоротили на Чорноморському флоті цьогоріч

На Чорноморському флоті Російської Федерації з початку року скорочено близько 600 осіб персоналу, за весь минулий рік - більш як 1,5 тисячі, повідомив журналістам у Севастополі виконуючий обов`язки директора міського центру зайнятості Олександр ШАПІРО, передає УНІАН.

Він відзначив скорочення темпів звільнення з підприємств і організацій ЧФ РФ цивільного персоналу.

«Якщо торік на ЧФ РФ бути скорочено більш як 1,5 тисячі осіб, то зараз - близько 600 осіб. Але скорочені на ЧФ РФ складають достатньо вагомий відсоток серед наших безробітних», - сказав ШАПІРО.

За його словами, скорочення на Чорноморському флоті є однією з двох головних проблем на ринку праці в Севастополі. Ще однією проблемою він назвав дисбаланс на ринку попиту і пропозиції.