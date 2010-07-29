600 працівників скоротили на Чорноморському флоті цьогоріч
08:54, 29 липня 2010Крым
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"Вагомий відсоток серед безробітних"
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Він відзначив скорочення темпів звільнення з підприємств і організацій ЧФ РФ цивільного персоналу.
«Якщо торік на ЧФ РФ бути скорочено більш як 1,5 тисячі осіб, то зараз - близько 600 осіб. Але скорочені на ЧФ РФ складають достатньо вагомий відсоток серед наших безробітних», - сказав ШАПІРО.
За його словами, скорочення на Чорноморському флоті є однією з двох головних проблем на ринку праці в Севастополі. Ще однією проблемою він назвав дисбаланс на ринку попиту і пропозиції.
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