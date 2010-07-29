Два автобуси зіткнулися в Севастополі - 9 постраждалих (фото)

9 людей постраждали через зіткнення двох автобусів в середу в Севастополі, повідомила прес-служба ДАІ України.

Аварія сталася на 7 км автодороги Севастополь - Інкерман.

Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz не врахував дорожню обстановку та скоїв зіткнення з автобусом MAN, що зупинився попереду в крайній правій смузі.

9 пасажирів мікроавтобуса з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні Севастополя.