Два автобуси зіткнулися в Севастополі - 9 постраждалих (фото)

10:15, 29 липня 2010
Крым
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Mercedes скоїв зіткнення з MAN

9 людей постраждали через зіткнення двох автобусів в середу в Севастополі, повідомила прес-служба ДАІ України.

Аварія сталася на 7 км автодороги Севастополь - Інкерман.

Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz не врахував дорожню обстановку та скоїв зіткнення з автобусом MAN, що зупинився попереду в крайній правій смузі.

9 пасажирів мікроавтобуса з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні Севастополя.

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